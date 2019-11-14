США пригрозили Египту последствиями в случае приобретения российских истребителей Су-35

12:34 | 15.11.2019

Пентагон и госдепартамент США в совместном письме предупредили власти Египта об опасности санкций в случае приобретения российских истребителей Су-35, сообщает газета Wall Street Journal. В документе отмечается, что новые сделки с Москвой в сфере вооружения как минимум затруднят сотрудничество США и Египта.



По данным СМИ, Россия и Египет договорились о поставке истребителей Су-35 в марте. О количестве самолетов тогда не сообщалось.

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