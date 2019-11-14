Киностудия «Союзмультфильм» снимет 26 новых серий мультфильма «Ну, погоди!»

12:28 | 15.11.2019

Киностудия «Союзмультфильм» объявила о запуске нового цикла знаменитого советского мультфильма «Ну, погоди!». Председатель правления киностудии Юлиана Слащева уже заявила, что легендарные заяц и волк вернутся на экраны уже летом следующего года. Всего планируется снять 26 новых серий.



Отмечает «Эхо Москвы», в этом году знаменитому мультфильму исполнилось 50 лет. По данным последних опросов, «Ну, погоди» самая любимая анимационная лента россиян.

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