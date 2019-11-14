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12:05 | 15.11.2019

В Крыму нашли мёртвой пропавшую несколько дней назад пятилетнюю девочку

Найдено тело пропавшей несколько дней назад в Крыму пятилетней девочки. Ее нашли закопанной в канаве и уже опознали. По подозрению в убийстве задержан родственник девочки - ее отчим. Он признался в преступлении и указал место, где спрятал жертву.

Напомним, об исчезновении пятилетней девочки в селе Кропоткино 12 ноября сообщил ее отчим. По его словам, она исчезла из квартиры, когда он уехал по делам и оставил ее одну. Чтобы создать себе алиби, он забрал документы детей из детского сада и попытался выехать с младшим сыном в соседнее государство, но у него это не получилось. По возвращении домой он сообщил в полицию об исчезновении ребенка, отмечает «Интерфакс».

© «Вечерние ведомости»

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