Путин заявил, что существует риск прекращения транзита российского газа через Украину

11:59 | 15.11.2019

На саммите БРИКС в Бразилии Путин заявил, что существует риск прекращения транзита газа через территорию Украины. По его словам, Украина взяла на себя обязательства привести свое законодательство в соответствие с европейским. «Пусть делают, мы готовы и к этому. Но не все от нас зависит. Поэтому риск прекращения транзита существует, наверное», — заявил Путин. Он также отметил, что РФ готова к заключению соглашений по любому законодательству.

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