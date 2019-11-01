Сергея Удальцова признали невиновным в драке возле Администрации Президента

20:12 | 14.11.2019

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Мосгорсуд признал координатора Левого Фронта Сергея Удальцова невиновным в драке возле Администрации президента РФ. Постановление начальника отдела полиции «Китай-город» от 14 мая 2019 года было отменено сегодня, 14 ноября.



После изучения видеозаписей и слушания показаний свидетелей суд пришел к выводу, что драки возле Администрации не было. Было установлено, что на майора Скубака, проводившего голодовку, напали несколько представителей движения SERB и пытались провоцировать, облив его йогуртом, а Сергей Удальцов в этот момент находился рядом и собирался дать показания как свидетель нападения.



Стоит напомнить, что после инцидента полиция задержала майора Владимира Скубака, Сергея Удальцова и двоих нападавших. Задержанные были доставлены в ОВД «Китай-город», где на Сергея Удальцова и Владимира Скубака составили протокол по статье 20.1 части 1 КоАП РФ и выписали штраф 500 рублей. Согласно протоколу, Удальцов и Скубак якобы размахивали руками и мешали движению пешеходов.



Удальцов пытался обжаловать решение в Тверском суде Москвы 1 августа, однако там смотреть видеозапись и слушать свидетелей отказались. Восстановить справедливость удалось только сейчас.







Видео: «Другое мнение»

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»