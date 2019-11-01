Канадские ученые выявили еще одно опасное свойство сахара

16:40 | 14.11.2019

Употребление сахара повышает риск возникновения воспалительных заболеваний кишечника. К такому выводу пришли канадские ученые из Университета Альберты, передает РИА «Новости».



Эксперименты показали, что мыши, чей рацион содержал в основном сахар, имели в случае искусственно вызванного колита большее повреждение кишечной ткани. Отмечается, что сахар стимулировал развитие болезнетворных бактерий, сообщает iz.ru.



Также ученые добавили, что их продукты жизнедеятельности могут перемещаться из кишечника в другие части организма. По мнению экспертов, это может спровоцировать развитие болезней Альцгеймера и Паркинсона.

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