В МИД Украины допустили выход Киева из минских договоренностей

16:17 | 14.11.2019

Украина может выйти из Минских соглашений, если встреча в «нормандском формате» не даст результата. Об этом заявил министр иностранных дел Вадим Пристайко.



Он отметил, что Украина не ждёт от грядущей встречи какого-то прорыва. В то же время, если встреча не даст никакого результата, то Украина будет думать, что делать дальше, в том числе искать варианты выхода из Минских соглашений, передает iz.ru.



Пристайко добавил, что минские соглашения и встречи в нормандском формате нужны для того, чтобы лидеры государств могли обсуждать варианты урегулирования ситуации.

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