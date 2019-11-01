Первую группу вертолётов ВКС России перебросили на новую базу на севере Сирии

13:59 | 14.11.2019

В аэропорту Камышлы на севере Сирии размещена первая группа вертолётов ВКС России, с земли их прикрывает ракетно-пушечный комплекс «Панцирь-С», сообщает телеканал «Звезда». По данным телеканала, с этого дня в аэропорту города Камышли будет постоянно действовать российская авиационная группировка.



Отмечается, что с базы ВКС в Хмеймиме на север Сирии вертолеты летели порядка пяти часов, теперь полет будет занимать меньше времени.

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