Чемпиона мира по тайскому боксу Ашота Боляна застрелили у дома в Москве

13:34 | 14.11.2019

В Москве застрелили чемпиона мира по тайскому боксу уроженца Армении Ашота Боляна, сообщили в полиции. Сообщается, что вечером 13 ноября возле жилого дома, расположенного по Нахимовскому проспекту, неизвестный выстрелил в Боляна, который скончался на месте происшествия. Отмечается, что спортсмена расстреляли возле его автомобиля.



Ашот Болян — трехкратный чемпион мира по тайскому боксу по версии WPKA, чемпион мира и обладатель Кубка мира по тайскому боксу по версии IPMTF, вице-чемпион мира и обладатель Кубка Азии по кикбоксингу по версии WPKA, передает РБК.

© «Вечерние ведомости»