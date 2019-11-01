Открывший стрельбу в Благовещенске студент мог мстить за изнасилованную девушку

13:27 | 14.11.2019

Одной из возможных причин стрельбы в строительном колледже в Благовещенске может быть месть Данила Засорина за свою девушку, написал Telegram-канал Mash со ссылкой на двух учащихся колледжа. Однокурсники Засорина после инцидента рассказали, что над девушкой стрелка надругались в одном из помещений колледжа (заявления в полицию от неё нет). Узнав об этом, Засорин рассвирепел и, войдя с оружием на занятия, начал целиться в тех, кого считал причастными к преступлению, передает lenta.ru. Сейчас эту информацию проверяют следователи.



Как напоминает life.ru, стрельба в благовещенском колледже строительства и жилищно-коммунального хозяйства Благовещенска произошла утром 14 ноября. Два человека, включая стрелка, погибли, три студента (17, 19 и 20 лет) получили ранения.

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