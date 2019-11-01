Уходящий с поста главы Евросовета Дональд Туск назвал Россию «стратегической проблемой Европы»

13:12 | 14.11.2019

Уходящий с поста главы Евросовета Дональд Туск не считает Россию «стратегическим партнером Европы», пишет Financial Times. По мнению Туска, РФ, наоборот, является «стратегической проблемой» ЕС. По его словам, он пять лет работы на своем посту убеждал в этом лидеров Евросоюза. Также Дональд Туск считает правильной жесткую позицию по отношению к России, а также отметил «пользу от введения санкций».



Как напоминает РИА «Новости», Туск покинет кресло председателя Евросовета 1 декабря, его сменит нынешний премьер Бельгии Шарль Мишель.

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