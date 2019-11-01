СКР назвал причину крушения самолета Boeing 737 в Казани в ноябре 2013 года

12:59 | 14.11.2019

В СКР сообщили о завершении расследования крушения самолета Boeing 737-500 в Казани в ноябре 2013 года. По данным ведомства, к авиакатастрофе привели ошибочные действия командира воздушного судна Рустема Салихова и второго пилота Виктора Гуцула. Следователи заявили, что Салихов не имел достаточных навыков пилотирования и был допущен к осуществлению пассажирских перевозок на основании фальсифицированных документов.



В отношении пилотов уголовное преследование прекращено в связи с их смертью. Однако обвинения были предъявлены заместителю гендиректора и шеф-пилоту авиакомпании.



В ноябре 2013 года пассажирский самолет Boeing 737 с 44 пассажирами и 6 членами экипажа разбился при посадке, все находившиеся на борту погибли.

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