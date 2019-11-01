Журнал People назвал певца Джона Ледженда самым сексуальным мужчиной 2019 года

16:45 | 13.11.2019

Самым сексуальным мужчиной 2019 года по версии журнала People стал американский певец и десятикратный обладатель премии «Грэмми» Джон Ледженд, передает РБК.



По словам Ледженда, он теперь опасается, что за каждым его шагом будут пристально следить, чтобы проверить, достаточно ли он сексуален для своего нового звания. Кроме того, он считает, что после прошлогоднего победителя, актера Идриса Эльбы, присудить титул ему было несправедливо, сообщает iz.ru.



Напомним, в прошлом году самым сексуальным мужчиной мира был назван Идрис Эльба, а в 2017 — Блейк Шелтон. Первым победителем в этой номинации стал Мел Гибсон в 1985 году.

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