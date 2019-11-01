Россия и мир
16:45 | 13.11.2019
Журнал People назвал певца Джона Ледженда самым сексуальным мужчиной 2019 года
По словам Ледженда, он теперь опасается, что за каждым его шагом будут пристально следить, чтобы проверить, достаточно ли он сексуален для своего нового звания. Кроме того, он считает, что после прошлогоднего победителя, актера Идриса Эльбы, присудить титул ему было несправедливо, сообщает iz.ru.
Напомним, в прошлом году самым сексуальным мужчиной мира был назван Идрис Эльба, а в 2017 — Блейк Шелтон. Первым победителем в этой номинации стал Мел Гибсон в 1985 году.
© «Вечерние ведомости»
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