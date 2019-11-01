Бизнесмен Игорь Коломойский предложил Украине восстановить отношения с Россией

16:39 | 13.11.2019

Украинский бизнесмен Игорь Коломойский высказался в пользу восстановления связей между Украиной и Россией. Об этом он рассказал в интервью американской газете The New York Times.



По словам олигарха, травмы, нанесенные украинским гражданам конфликтом в Донбассе, быстро уйдут в прошлое. «Они (Россия) в любом случае сильнее. Мы должны улучшить наши отношения», — сказал Коломойский, комментируя тему внешнеполитической конфронтации между Москвой и Киевом, передает lenta.ru.

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