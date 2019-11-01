Сотрудники ФСБ изъяли из даркнет-магазина 440 кг наркотиков

16:30 | 13.11.2019

Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) России изъяли 440 кг наркотиков стоимостью 650 млн руб. в одном из крупнейших в даркнете магазинов по продаже наркотиков. Речь идет МДМА, a-PVP, мефедроне и гашише.



Как сообщает пресс-служба ведомства, операция проводилась в Тверской, Воронежской, Московской, Новосибирской, Омской, Оренбургской, Саратовской, Тюменской, Томской и Челябинской областях. Также задержаны семь сотрудников даркнет-магазина.

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