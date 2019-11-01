Максимальный размер пособия по беременности вырастет в следующем году до 322 тысяч рублей

15:55 | 13.11.2019

Максимальный размер пособия по беременности и родам вырастет с 1 января до 322 тысяч рублей, сообщили РИА Новости в пресс-службе Фонда социального страхования. Таким образом размер пособия вырастет в следующем году до 2301,36 рубля в день. В этом году оно составляло 2150,68 рубля или 301 095 рублей за 140 дней.



В ФСС пояснили, что размер пособия рассчитывается по зарплате за два предыдущих года, однако сумма выплат не должна превысить предельную базу, передает РБК. Максимальный размер ежемесячного пособия по уходу за ребенком до полутора лет составит 27 984 рубля.

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