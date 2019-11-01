В Ростове задержано руководство областного ГУФСИН

15:49 | 13.11.2019

Начальник ГУФСИН России по Ростовской области Муслим Даххаев и все его заместители задержаны ФСБ. Об этом со ссылкой на замглавы ФСИН Валерия Максименко, сообщает «Интерфакс».



Сообщается, что Даххаеву инкриминируют разглашение сведений, составляющих государственную тайну. Максименко также не исключил, что всем задержанным позднее предъявят обвинения по статьям УК, связанным с коррупцией.



СМИ сообщают, что руководителей ведомства сейчас допрашивают в управлении ФСБ России по Ростовской области.

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