Десять богатейших компаний России накопили на своих счетах 3,4 трлн рублей

12:41 | 13.11.2019

Десять самых крупных компаний России на конец прошлого года имели на счетах около 3,4 трлн рублей. Список возглавил Сбербанк, не счетах которого оставалось 2,33 триллиона рублей, передает РБК.



Затем идет Газпромбанк с 1 трлн рублей, ВТБ – 929,3 млрд, компания «Газпром» – 849,4 млрд, «Роснефть» – 832 млрд, ЛУКОЙЛ – 429,7 млрд, Альфа-банк – 297,9 млрд, «Сургутнефтегаз» – 260,3 млрд, «Газпром нефть» – 247,6 миллиарда и «Почта России» – 203,5 млрд.



С учетом банков общие накопления топ-10 компаний составляют порядка 7,5 триллиона рублей.

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