По данным американских СМИ, Трамп предложил Эрдогану сделку на 100 миллиардов долларов

12:05 | 13.11.2019

Трамп предложил Эрдогану торговую сделку на 100 млрд. долларов. Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на источники. Как сообщает издание, президент США предложил турецкому коллеге сделку и «обходной путь» разрешения ситуации с санкциями, которые Вашингтон пообещал ввести против Анкары за покупку российских С-400. Предложения Трампа должны послужить улучшению двусторонних отношений.



При этом по оценке журналистов The Washington Post, предложения Трампа «приведут в ярость» конгресс США, который в прошлом месяце поддержал введение санкций против Турции за ее военную операцию в Сирии.

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