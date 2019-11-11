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15:21 | 12.11.2019

В Кремле ответили на слова Назарбаева о встрече Путина с Зеленским

Встреча глав России и Украины без содержательной повестки не будет продуктивна, хотя Путин был бы готов к переговорам с Зеленским. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Песков, передает РБК. «Путин сам говорил, что никогда не отказывается от подобных встреч и от этой встречи тоже, но считает, что встреча ради встречи принесет мало пользы», – отметил Песков.

Так он прокомментировал предложение Назарбаева о встрече двух президентов в Казахстане и ответил на вопрос о том, согласен ли Путин на эти переговоры.

© «Вечерние ведомости»

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