В Кремле ответили на слова Назарбаева о встрече Путина с Зеленским

15:21 | 12.11.2019

Встреча глав России и Украины без содержательной повестки не будет продуктивна, хотя Путин был бы готов к переговорам с Зеленским. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Песков, передает РБК. «Путин сам говорил, что никогда не отказывается от подобных встреч и от этой встречи тоже, но считает, что встреча ради встречи принесет мало пользы», – отметил Песков.



Так он прокомментировал предложение Назарбаева о встрече двух президентов в Казахстане и ответил на вопрос о том, согласен ли Путин на эти переговоры.

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