По данным ВЦИОМ, россиян больше всего беспокоит рост социальной несправедливости

15:12 | 12.11.2019

Граждан России больше всего беспокоят социальная несправедливость и снижение доходов. Об этом свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ.



По данным опроса роста социальной несправедливости боятся 68% россиян. 63% опрошенных опасаются снижения доходов. 58% жителей страны боятся отказа в бесплатной медицинской помощи, столько же беспокоятся из-за роста цен на товары. Среди страхов, беспокоящих россиян, оказались также внутренние беспорядки в стране (39%).



Меньше всего в России боятся международных конфликтов (20%), потери работы (35%) и роста преступности (36%).

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