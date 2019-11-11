Служба безопасности Украины завела два уголовных дела в отношении телеведущего Владимира Соловьева

15:05 | 12.11.2019

Служба безопасности Украины завела два уголовных дела против российского телеведущего Владимира Соловьева, сообщил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко.



Он также выложил фотокопию ответа СБУ, согласно которому дела завели по статье «посягательство на территориальную целостность Украины». Наказание по ней предусматривает от трех до 12 лет лишения свободы.



Гончаренко также сказал, что надеется, что Соловьев ответит за свои слова о территориальной целостности Украины и будет включен в европейские санкционные списки, передает «Эхо Москвы».

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