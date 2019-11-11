В Госдуме предложили вернуть прежний возраст выхода на пенсию для жителей Дальнего Востока

14:57 | 12.11.2019

Глава комитета Госдумы по региональной политике, проблемам Севера и Дальнего Востока Николай Харитонов выступил с предложением вернуть прежний возраст выхода на пенсию для жителей Дальневосточного федерального округа (ДФО), сообщают «Известия».



«Мы считаем, что ДФО — особая территория с суровыми климатическими условиями. Для того чтобы люди туда приезжали и оставались, нужна особая мотивация. Одним из её элементов мог бы стать пересмотр параметров пенсионной системы», — пояснил он в беседе с изданием. Принятие такой меры обойдется в 16,2 млрд рублей, подсчитал Харитонов.



Он также добавил, что в настоящее время наблюдается отток жителей из северных регионов, и он заметно вырос после пенсионной реформы.

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