Из-за вспышки менингита в военном училище в Тюмени погиб курсант

13:43 | 12.11.2019

Фото: pixabay.com

В Тюменском высшем военно-инженерном командном училище произошла вспышка менингита. Погиб курсант, сообщает телеграм-канал «Baza».



В сообщении также указано, что руководство училища слишком долго пыталось скрыть вспышку заболевания. При этом в местную инфекционную больницу с подозрением на менингит попал 21 курсант.



По словам курсантов, они неоднократно жаловались на ухудшение своего состояния командованию, однако им рекомендовали помалкивать и не раздувать из мухи слона. В итоге 8 ноября состояние одного из парней резко ухудшилось.



По информации источников, скончался 18-летний курсант Михаил Баранов. Предварительная причина его смерти – запущенная форма менингита.



В пресс-службе Центрального военного округа подтвердили факт смерти курсанта Тюменского высшего военно-инженерного училища.

Медицинскими сотрудниками областной клинической больницы военнослужащему была оказана вся возможная помощь, несмотря на проводимые лечебные мероприятия состояние больного прогрессивно ухудшалось. В результате тяжелого скоротечного протекания заболевания спасти военнослужащего не удалось.



Бригадой врачей инфекционистов проведено обследование всего личного состава учебного заведения. Военнослужащие непосредственно контактировавшие с больным с целью профилактики помещены в лазарет училища для медицинского обследования. По факту смерти проводится проверка.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»