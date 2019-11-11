Россия и мир
12:39 | 12.11.2019
Саудовская компания Saudi Aramco назвала российскую нефтедобычу одной из самых дорогих в мире
Еще дороже себестоимость нефти оценивается в Казахстане, США, Анголе, Азербайджане, Индии и КНР.
При этом себестоимость саудовской нефти наряду с кувейтской самая низкая в мире — около $17 за баррель.
© «Вечерние ведомости»
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