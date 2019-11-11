Саудовская компания Saudi Aramco назвала российскую нефтедобычу одной из самых дорогих в мире

12:39 | 12.11.2019

Саудовская нефтяная компания Saudi Aramco оценила себестоимость нефти в России как одну из самых дорогих в мире. Согласно подсчетам, средняя цена нефти, при которой добыча в РФ будет рентабельной, равна в среднем 42 долларам за баррель сорта Brent на суше, и 44 долларам — на море, передает lenta.ru.



Еще дороже себестоимость нефти оценивается в Казахстане, США, Анголе, Азербайджане, Индии и КНР.



При этом себестоимость саудовской нефти наряду с кувейтской самая низкая в мире — около $17 за баррель.

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