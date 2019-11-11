Назарбаев сообщил о согласии Зеленского на встречу с Путиным в Казахстане

12:30 | 12.11.2019

Бывший президент Казахстана Назарбаев заявил, что предложил организовать двухстороннюю встречу Путина с Зеленским, передает Reuters. При этом, по его словам, Зеленский уже ответил согласием, а Путин еще не ответил на предложение. В качестве нейтральной площадки для встречи Назарбаев предложил Казахстан.



Кроме того, бывший президент Казахстана заявил, что сейчас подходящий момент для продвижения в урегулировании конфликта.

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