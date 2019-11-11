Конституционный суд РФ счел законным изъятие имущества у родственников и друзей взяточников

12:21 | 12.11.2019

Конституционный суд РФ признал законность нормы о конфискации имущества не только у чиновников и их родственников, но и у друзей или знакомых обвиняемых. Об этом пишут «Ведомости».



В КС отметили, что такая мера не противоречит Конституции и «направлена на эффективное противодействие коррупции и защиту конституционно значимых ценностей».



Такое определение суд вынес по жалобе экс-полковника МВД Захарченко, а также его родственников и бывших подруг. По мнению заявителей, изъятие у друзей, матери и отца Захарченко имущества на 9 млрд руб. было незаконным, поскольку Генпрокуратура не предоставила прямых свидетельств того, что имущество было куплено на незаконные доходы бывшего силовика.

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