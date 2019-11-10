Президент Боливии Моралес ушел в отставку из-за обвинений в фальсификации итогов выборов

14:23 | 11.11.2019

Президент Боливии Эво Моралес ушел в отставку на фоне многодневных протестов и обвинений в фальсификации итогов выборов. При этом он заявил, что не планирует покидать территорию страны. «Ходят слухи о том, что Эво собирается сбежать. Мне незачем бежать. Хочу, чтобы народ Боливии знал — я ничего не украл», — заявил Моралес.



Как отмечает russian.rt.com, вместе с главой государства в отставку подал и вице-президент Альваро Гарсия Линера, а вместе с ним и спикер сената Ариадна Сальватьерра. Спикер палаты депутатов Виктор Борда покинул свой пост немного раньше.



Напомним, волнения в Боливии начались после президентских выборов 20 октября, когда основной соперник Эво Моралеса бывший президент страны Карлос Меса не признал своего поражения. Оппозиция обвинила руководство Боливии в подтасовке результатов. Протестующих поддержали силовики.

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