Россия и мир
14:12 | 11.11.2019
Журнал The National Interest назвал «худший кошмар» для Китая и России
Автор публикации считает, что поставка американских субмарин класса Virginia Австралии способствовала бы усилению военной мощи Вашингтона и его союзников в Азиатско-Тихоокеанском регионе. По мнению журналиста, этот шаг помог бы поддержать политику сдерживания Китая в этом регионе.
© «Вечерние ведомости»
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