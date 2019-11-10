Журнал The National Interest назвал «худший кошмар» для Китая и России

14:12 | 11.11.2019

Журнал The National Interest назвал возможное начало продажи США союзникам атомных подводных лодок «худшим кошмаром» для России и Китая.



Автор публикации считает, что поставка американских субмарин класса Virginia Австралии способствовала бы усилению военной мощи Вашингтона и его союзников в Азиатско-Тихоокеанском регионе. По мнению журналиста, этот шаг помог бы поддержать политику сдерживания Китая в этом регионе.

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