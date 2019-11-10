По данным экспертов, в 2020 году в России может подорожать сотовая связь

13:52 | 11.11.2019

В 2020 году сотовая связь в России может стать дороже как минимум на 10%. Об этом пишет газета «Известия», ссылаясь на данные аналитиков. По словам генерального директора агентства Telecom Daily Дениса Кускова, цены могут повыситься на 10–12%. В агентстве Content Review спрогнозировали рост в пределах 15–25%.



Издание, опираясь на данные опроса россиян, подчеркивает, что граждане уже стали ощущать рост цен на связь. Более 70% опрошенных пожаловались на повышение стоимости.

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