В Москве женщина с двумя детьми выпала из окна многоэтажки

13:40 | 11.11.2019

СК возбудил уголовное дело после падения женщины из окна жилого дома в Москве. Как сообщили в ведомстве, утром 11 ноября возле жилого дома, расположенного в Бабушкинском районе Москвы, обнаружены без признаков жизни тела женщины и малолетнего ребенка. Также обнаружен малолетний мальчик на вид шести лет, которому сейчас оказывается комплекс реанимационных мероприятий.



По предварительным данным, это мать и ее двое детей, она оставила предсмертную записку с просьбой «никого не винить». Источник РИА «Новости» в правоохранительных органах рассказал, что женщина совершила суицид, попытавшись при этом убить и своих детей.

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