17:17 | 8.11.2019

Министр иностранных дел РФ Лавров заявил, что РФ не намерена присоединяться к Договору о запрещении ядерного оружия. Об этом он рассказал на Московской конференции по нераспространению.



При этом Лавров заявил, что РФ поддерживает стремление построить безъядерный мир, однако не такими «односторонними и аррогантными» методами. Кроме того, по его словам, полностью ликвидировать ядерное оружие можно, только если будет всеобщее и полное разоружение.

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