Россия и мир
17:17 | 8.11.2019
Лавров заявил, что РФ не намерена присоединяться к Договору о запрещении ядерного оружия
При этом Лавров заявил, что РФ поддерживает стремление построить безъядерный мир, однако не такими «односторонними и аррогантными» методами. Кроме того, по его словам, полностью ликвидировать ядерное оружие можно, только если будет всеобщее и полное разоружение.
© «Вечерние ведомости»
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В 2020 году в Прикамье начнут строить дома для переселенцев из аварийного жилья по нацпроекту
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