В прошлом году больше всего врачей уволились из скорой помощи

17:03 | 8.11.2019

Лидером по числу сокращений количества врачей за прошлый год стали сотрудники скорой помощи. Как сообщает РБК со ссылкой на данные Министерства здравоохранения их стало меньше на 534 человека.



Кроме того, в Минздраве подсчитали, что за восемь лет с 2011 года (самые ранние доступные данные) число врачей скорой помощи снизилось с 16 025 до 11 078. При этом в некоторых регионах сокращение было более чем двухкратным. Речь идет о Карачаево-Черкесии, Челябинской, Рязанской, Томской, Тюменской, Саратовской и Ивановской областях.



Минздрав объясняет это перераспределением и общим сокращением числа вызовов.

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