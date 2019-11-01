Власти Пакистана решили вернуть России долг советских времен в 90 миллионов долларов

16:32 | 8.11.2019

Власти Пакистана намерены возвратить РФ задолженность со времён СССР в размере 93,5 миллионов долларов. Как пишет газета The Express Tribune, соответствующий договор подпишет представитель Исламабада в Москве.



Напомним, в 80-е годы СССР импортировал из Пакистана товары легкой промышленности. Для взаиморасчетов в Нацбанке Пакистана были открыты советские счета. После распада СССР пакистанские экспортеры заявили, что часть их товаров якобы не была оплачена.



Как отмечает издание, возвращение долгов откроет двери для российских инвестиций в Пакистан.

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