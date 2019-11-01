Суд обязал Трампа выплатить $2 млн за использование благотворительного фонда в политических целях

13:23 | 8.11.2019

Суд в США обязал Трампа выплатить два миллиона долларов нескольким некоммерческим организациям за использование в политических целях своего благотворительного фонда Trump Foundation. Об этом сообщил телеканал CNN.



Напомним, летом 2018 года прокурор штата Нью-Йорк Барбара Андервуд обвинила благотворительный фонд Donald J. Trump Foundation в «противоправных действиях». По ее словам, Трамп и его семья использовала фонд «как чековую книжку» для обслуживания деловых и политических интересов президента США.



Отметим, что в декабре прошлого года Андервуд сообщила, что Трамп согласился закрыть свой благотворительный фонд.

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