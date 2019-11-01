13:06 | 8.11.2019

Президент Франции Эммануэль Макрон рассказал о трёх возможных сценариях развития России в интервью журналу The Economist.



Первый сценарий заключается в том, что Россия может восстановить статус супердержавы, опираясь исключительно на собственные силы. Однако, по словам Макрона, препятствием станет недостаток экономической мощи и численности населения.



Вторым вариантом развития он назвал «евразийскую модель». При этом он отметил, что Китай уже имеет статус доминирующей в регионе страны.



Третья стратегия предполагает сбалансированное сотрудничество России с Европой. По словам Макрона, сейчас РФ воспринимает ЕС как вассала США из-за того, что НАТО приблизилось к границам России, однако впоследствии эта позиция может измениться.

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