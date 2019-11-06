Американский истребитель F-16 выронил ракету во время учебного полета над Японией

14:03 | 7.11.2019

В Японии нашли учебную ракету, которая выпала с американского истребителя F-16. Инцидент произошел в префектуре Аомори во время тренировочного полета. Как передает телерадиокомпания NHK, ракета упала на приусадебный участок в деревне. Информации об ущербе и пострадавших пока не поступало. В настоящее время специалисты изучают обстоятельства ЧП.

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