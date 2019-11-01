Британские ученые обнаружили связь между курением и развитием шизофрении

15:15 | 6.11.2019

Курение способствует развитию шизофрении и депрессии, почти вдвое увеличивая риск развития этих душевных расстройств. К такому выводу пришли британские генетики. Их исследование было опубликовано Psychological Medicine.



Отмечается, что ученые сделали анализ ДНК более полумиллиона жителей Соединенного Королевства. Анализ данных показал, что курящие британцы примерно в 2,27 раза чаще становились шизофрениками и почти в два раза чаще приобретали хроническую депрессию, чем некурящие участники исследования.



Генетики выдвинули теорию, согласно которой никотин нарушает работу серотонина и дофамина — двух важнейших сигнальных молекул мозга. Именно они участвуют в развитии шизофрении и депрессии.

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