Отец рядового Рамиля Шамсутдинова уверен, что его сына «довели» до бойни

14:40 | 6.11.2019

Отец солдата-срочника Рамиля Шамсутдинова посетил СИЗО, где содержится его сын. Напомним, военнослужащий арестован на два месяца за убийство восьми сослуживцев в части в Забайкальском крае.



Салим Шамсутдинов сообщил, что во время встречи его сын выглядел абсолютно адекватным — ничто в его поведении не свидетельствовало о нервном срыве. По мнению отца срочника, устроить стрельбу в воинской части Рамиля вынудили неуставные отношения между сослуживцами. «Что его могло вывести? Сразу понятно — дедовщина, постоянные длительные издевательства над ним. Довели его до такого состояния», — сказал он, передает РБК.



Как напоминает life.ru, Рамиль Шамсутдинов застрелил сослуживцев во время смены караула в воинской части закрытого посёлка Горный Забайкальского края. Погибли восемь человек, ещё двое получили ранения. Одной из причин расстрела называют дедовщину и неуставные отношения в части.

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