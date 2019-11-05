По данным The New York Times, 200 наемников российской ЧВК «Вагнер» прибыли в Ливию

13:00 | 6.11.2019

За последние полтора месяца 200 наемников «связанной с Кремлем» ЧВК «Вагнер» прибыли в Ливию, где участвуют в вооруженном конфликте. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на источники в европейских службах безопасности.



По данным издания, ливийские врачи нашли схожие ранения у участников вооруженного конфликта в Ливии и Донбассе — это ранение без выходного отверстия. Подобные ранения оставляют снайперские винтовки российских наемников.



По утверждению авторов материала, россияне прибыли в африканскую страну в рамках «широкой кампании Кремля по восстановлению своего влияния на Ближнем Востоке и в Африке».

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