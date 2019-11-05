В парламенте Швеции выступили за вступление в НАТО из-за «агрессии России в отношении соседей»

12:33 | 6.11.2019

Депутат Умеренной коалиционной партии Швеции Борианы Оберг подготовила законопроект о вступлении Швеции в НАТО. Свой документ она обосновывает «агрессивным поведением России» в отношении некоторых соседей, сообщает RT.



По мнению Оберг, основная причина, почему Швеция должна вступить в НАТО, это «агрессия РФ против Украины, которая длится уже несколько лет». Шведский депутат не исключает, что подобное может случится и со скандинавским государством.



Отметим, что последние десятилетия вопросы обороны не являются для Швеции приоритетными, в частности, из-за проводимой политики нейтралитета.

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