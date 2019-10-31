Власти Украины хотят обязать Россию платить за восстановление Донбасса

14:47 | 1.11.2019

Министр транспорта и инфраструктуры Украины Владислав Криклий заявил, что Киев не намерен оплачивать восстановление неподконтрольных ему территорий Донбасса. В эфире телепередачи «Право на власть» на телеканале «1+1», он назвал РФ страной-агрессором и сказал, что вопрос о вложении средств Украины в восстановление региона следует решать только после выплаты репараций, передает gazeta.ru.



Криклий также рассказал, что Украина собирается восстанавливать только подконтрольную территорию Донбасса, причём за счёт привлечения иностранных инвестиций.

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