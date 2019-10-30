13:12 | 31.10.2019

Компания Apple купила у российской группы компаний ISBC торговый знак AIRTAG, передает РБК. Отмечается, что под этим брендом более пяти лет выпускались гаджеты с RFID-метками. Например, брелоки, которые использовались для доступа в офисы.



Отмечается, что российская компания решила развивать свои продукты под брендом ISBC. В то же время там надеются, что будущее придуманного ею бренда AIRTAG «будет ярким, и вскоре весь мир узнает и полюбит новый продукт под этим названием». Об это говориться на сайте ISBC.

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