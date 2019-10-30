В Пентагоне раскрыли детали уничтожения главаря «Исламского государства» аль-Багдади

12:51 | 31.10.2019

Пентагон обнародовал подробности операции по уничтожению главаря «Исламского государства» (организация запрещена в РФ) Абу Бакра аль-Багдади. В том числе опубликовано видео начала штурма дома, где укрывался аль-Багдади. На кадрах видно, как строение с двух сторон обступают люди.



Также Минобороны США сообщило, что анализ ДНК доказывает уничтожение именно аль-Багдади. Кроме того, по информации американских военных вместе с главарем ИГ погибли шесть членов группировки, в том числе четыре женщины.

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