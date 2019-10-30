В Петербурге показали характеристику КГБ на 25-летнего Путина

12:25 | 31.10.2019

В бывшем Ленинградском партийном архиве показали характеристику на 25-летнего Путина времен его службы в КГБ, передает Gazeta.SPb. Документ датируется 1977 годом.



В ней в том числе говорится, что товарищ Путин состоит на учёте в комсомольской организации Управления КГБ с 1975 года. В характеристике также сообщалось, что он активно занимался спортом и уже тогда был мастером спорта по СССР по борьбе дзюдо и самбо. Кроме этого, в документе отметили дисциплинированность и исполнительность Путина.

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