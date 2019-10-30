НАТО присвоил российскому истребителю Су-57 кодовое наименование «преступник»

12:07 | 31.10.2019

НАТО официально объявил о присвоении российскому истребителю пятого поколения Су-57 кодового наименования Felon. Об это информирует издание Scramble Magazine. Отметим, что в дословном переводе это значит - «преступник». В журнале также добавили, что Felon можно использовать, чтобы описать любого, кто, по вашему мнению, совершил что-то ужасное.



Как отмечает РИА «Новости», ранее в период разработки истребитель назвали Frazor (близкое по значению к слову «изматывать»), однако для серии его сменили.



Напомним, в НАТО всем истребителям советского и российского производства присваивается кодовое имя, начинающееся с буквы «F».

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