Власти РФ в следующем году снова поднимут плату за жилищно-коммунальные услуги

11:49 | 31.10.2019

Власти РФ во втором полугодии 2020 года снова поднимут плату за жилищно-коммунальные услуги. По предварительной информации, в столице коммуналка вырастет не более чем на 5%, в Петербурге — максимум на 3,8%.



В остальных регионах страны тарифы вырастут на 3,6-4,9%. Максимальной повышение платы за ЖКУ ждет жителей Чечни, Кабардино-Балкарии и Дагестана. Им поднимут коммуналку на 6,5%, 5,4% и 5,2% соответственно. Самое небольшое повышение будет в Ненецком автономном округе — там максимум установлен на уровне 2,4%.



Как напоминает iz.ru, в текущем году власти РФ уже дважды повышали плату за жилищно-коммунальные услуги — в январе и июле. Зимой в среднем по стране она выросла на 1,7%, а летом — на 4,8%.

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