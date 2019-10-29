Россия подарила Таджикистану военной техники и вооружения на 320 млн рублей

14:35 | 30.10.2019

Вооруженные силы РФ безвозмездно передали армии Таджикистана военную технику и вооружение на общую сумму около 320 млн рублей. Церемония прошла в Душанбе после завершения учений «Нерушимое братство – 2019», сообщила пресс-служба Центрального военного округа.



Командующий войсками ЦВО генерал-полковник Лапин рассказал, что армия Талджикистана получит в том числе радиолокационную станцию и модернизированные бронированные разведывательно-дозорные машины БРДМ-2М.

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