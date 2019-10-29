В начале 2020 года в России начнутся испытания новейшей баллистической ракеты «Сармат»

14:26 | 30.10.2019

Минобороны РФ в начале 2020 года начнет проводить испытания межконтинентальной баллистической ракеты РС-28 «Сармат». Об этом сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на источники в военном ведомстве. В рамках первого этапа будет проведено около пяти запусков.



Запускать РС-28 «Сармат» собираются из шахтной установки на космодроме «Плесецк», а также из позиционного района в Красноярском крае.

© «Вечерние ведомости»