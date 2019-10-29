13:39 | 30.10.2019

Дипломаты посольства Израиля в Москве сообщили, что вынуждены закрыть дипмиссию. Отмечается, что сотрудники МИДа пошли на такой шаг из-за решения Минфина сократить расходы на их содержание. Аналогично поступают и все прочие дипломатические представительства страны по всему миру.



Как отмечает MK.ru, это началось после того, как Минфин Израиля решил взыскать налог с представительских расходов дипломатов, которые не подкреплены квитанциями.

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